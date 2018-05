Documentos do Conselho Municipal de Meio Ambiente desaparecem após Secretaria mudar de local

Bruno Felipe

Da reportagem

Alguns documentos que pertencem ao Conselho Municipal de Meio Ambiente simplesmente desapareceram do escritório da Diretoria de Meio Ambiente de Alta Floresta e o fato gerou desconforto por parte dos parlamentares da Casa de Leis na sessão ordinária desta terça-feira 29. Conforme o vereador Mequiel Zacarias (PT) explicou para a reportagem do Jornal O Diário, nos últimos meses o Conselho ficou inativo e quando a secretária Célia de Castro assumiu a pasta da Secretaria de Desenvolvimento, ela decidiu voltar a realizar as atividades. No processo de reestruturação, houve a necessidade de alguns registros, momento em que notaram o sumiço dos documentos.

Recentemente a Secretaria de Desenvolvimento passou por uma mudança de local, saindo do prédio da Prefeitura para o prédio da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), localizado na Av. Ariosto da Riva, ao lado da Caixa Econômica Federal. Para o vereador, durante a mudança os documentos foram extraviados. “A secretaria de maneira geral tem se organizado para buscar esses documentos para dar mais clareza e segurança e nós estamos acompanhando esse processo”, disse o vereador em entrevista ao Jornal O Diário.

A Secretaria de Desenvolvimento que engloba as Diretorias de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, precisou de um novo local de atendimento devido às antigas estruturas não fornecerem de espaço cômodo aos funcionários, então houve uma parceira entre a Prefeitura e o órgão Ceplac para utilizar o espaço que, segundo Mequiel, é bastante amplo.