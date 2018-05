Câmara quer auditoria nas obras paralisadas das creches dos bairros Jardim Panorama e Cidade Bela

Bruno Felipe

Na Sessão Ordinária desta terça-feira 29, os legisladores da Câmara Municipal aprovaram por unanimidade o requerimento Nº 034/2018 que solicita um encaminhamento à Prefeita Municipal Marineia Munhoz, bem como a Controladoria Interna do Município de Alta Floresta, para que seja realizada uma auditoria nas obras das creches dos bairros Jardim Panorama e Cidade Bela, além da Escola de Ensino Integral no bairro Bom Pastor, para que seja possível identificar os motivos de sua paralisação e quais medidas estão sendo tomadas para sua conclusão. De acordo com o vereador Mequiel Zacarias (PT), posteriormente o envio do relatório conclusivo será encaminhado à Casa de Leis para apreciação.

Segundo ele, as obras estão paradas há vários anos e muitos requerimentos foram realizados para que a Prefeitura pudesse responder, mas nunca houve respaldo. “Quando chegamos numa situação de pedir auditoria ai realmente fica preocupante porque mostra a falta de transparência e comprometimento com o serviço público”, disse Mequiel durante s ua fala na tribuna.

Além disso, o Projeto de Lei nº 012/2018, também foi aprovado por unanimidade pelos legisladores. O projeto, de autoria da vereadora Elisa Gomes (PDT), denominará a Rua T3 com o novo nome de ‘Rua Pioneiro Sadi Savaris’. Sadi era morador de Alta Floresta e incentivador cultural, sendo ele o proprietário do primeiro cinema do município. “Para nós é motivo de muito orgulho e de muita honra; Sadi Savaris, uma pessoa que eu tive a oportunidade e honra de conhece-lo muito de perto”, disse Elisa em sua fala na tribuna.

Ademais, duas Moções de Congratulações foram aprovadas também por unanimidade pelos vereadores, sendo uma ao Sindicato Rural de Alta Floresta pela realização da 2ª TecnoAlta e outra para as Fanfarras Municipais de Alta Floresta, Carlinda e Apiacas pela belíssima apresentação no Desfile Cívico alusivo ao aniversário de 42 anos de Alta Floresta.