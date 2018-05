TEAF irá exibir o filme ‘A ONDA’ hoje no Cine Parede

Bruno Felipe

Nesta terça-feira 29, às 19h30, o Teatro Experimental de Alta Floresta irá realizar mais uma edição do ‘Cine Parede’ com a exibição do filme ‘A ONDA’. Baseado em uma história real o filme mostra como é possível a criação de doutrinas ideológicas em sala de aula, não só no passado, mas atualmente.

O filme que foi adaptado do ensaio The Third Wave (A Terceira Onda), do professor de História Ron Jones, no qual relata sua experiência numa escola da Califórnia (EUA), em 1967, na tentativa de explicar na prática como Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha. Tudo acontece em uma semana de aula onde o professor e seus alunos criam o movimento A Onda, tudo a partir de normas de conduta, espírito coletivo, disciplina e a busca de um bem maior.

O filme mostra a vida pessoal de alguns alunos, deixando claro que dependendo da família e dos problemas que determinadas pessoas podem ter, são mais fáceis de serem manipuladas. A obra é recomendada a todos em geral, pois fenômenos como massificação, fanatismo e intolerância são perigosos e podem estar por aí positivos e operantes.

Os integrantes do TEAF convidam a todos para comparecer no evento que ocorrerá na sede do Teatro localizado na Perimetral Rogerio Silva, 3747. O ingresso será voluntário, ou seja, você paga o quanto puder! A atividade compõe a programação do Ponto de Cultura Espaço Cultural TEAF que conta com apoio da Secretaria de Estado da Cultura e Ministério da Cultura – Governo Federal. (Com informações do TEAF)