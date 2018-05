Saúde afetada pela greve: Cirurgias do Hospital Regional serão suspensas devido à greve dos caminhoneiros

Bruno Felipe

O Hospital Regional de Alta Floresta irá suspender as atividades eletivas, ou seja, as cirurgias programadas a partir desta segunda-feira 04, devido à greve dos caminhoneiros, que entrou na segunda semana de manifestos. De acordo com o diretor do Hospital, José Marcos, as cirurgias agendadas para esta segunda 28, terça 29 e quarta-feira 30, serão mantidas segundo ele, em respeito as pessoas que já estão se dirigindo para a unidade. Após isso, o Hospital irá suspender os serviços eletivos, atendendo apenas urgências e emergências, afim de estocar a dispensa de material, medicamentes e alimentos, tudo isso devido aos efeitos da greve que ocorre por todo o país.

José ressaltou que o estoque está relativamente abastecido, sendo 20 dias de garantia de atendimento, “Mas nós não sabemos se esse volume crescer, se ele vai manter o hospital por um período longo sem que receba material para o seu funcionamento”, destacou José em entrevista ao Jornal O Diário. Ele frisou que a atitude é para garantir o atendimento de pacientes que se encontram em risco de vida.

A paralisação das cirurgias eletivas ocorre em onze hospitais de Mato Grosso, como informou a Secretaria Estadual de Saúde (SES), nesta segunda-feira 28. Destas 11 unidades com as cirurgias temporariamente suspensas, sete são hospitais regionais de Alta Floresta, Colíder, Sinop, Sorriso, Cáceres, Rondonópolis, além do Hospital Metropolitano de Várzea Grande.