Obras da UTI do Hospital Regional continuam paralisadas; Audiência na justiça é adiada devido à greve dos caminhoneiros

Bruno Felipe

Da reportagem

As obras para a construção dos 10 leitos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Albert Sabin continuam paralisadas mesmo após a administração, juntamente com o Ministério Público Estadual, ter encaminhado uma solicitação em janeiro deste ano, à secretária de saúde do Estado para obter a liberação para assumir a conclusão da obra. Os 10 leitos de UTI já estão em fase de acabamento, mas a justiça bloqueou em 2016 da conta do governo estadual um montante avaliado em R$ 1.635.076,10, o que impossibilitou as obras de serem retomadas.

A construção teve início em setembro de 2016 e o prazo de conclusão era de até 120 dias, além disso, os leitos deveriam entrar em funcionamento ainda no mesmo ano, porém, com a verba bloqueada a obra não pode ser concluída. Conforme o diretor, de todo o recurso, apenas 500 mil reais foram liberados para a efetivação dos pagamentos da empreiteira e o restante ainda aguarda liberação.

José ressaltou ao Jornal O Diário, que na data de ontem 28/05, era esperada uma audiência judicial para debater quem iria retomar as obras, se seria o Governo do Estado, Ministério Público ou o próprio Hospital, mas devido a greve dos caminhoneiros, os atendimentos estaduais, bem como os serviços da Justiça Estadual, foram suspensos e a audiência será remarcada.

Os equipamentos à serem utilizados nos leitos já foram adquiridos e se encontram na unidade desde dezembro de 2016, ainda lacrados e empacotados. Indagado sobre a possibilidade de deterioração dos equipamentos antes mesmo de inaugurar os leitos, José disse que o fato pode realmente ocorrer, caso não sejam utilizados a tempo.