Diversos serviços em Alta Floresta são afetados no 8º dia de paralisação dos caminhoneiros

Bruno Felipe

O 8° dia de paralisação dos caminhoneiros nas rodovias espalhadas pelo Brasil trouxe efeitos negativos nos setores da saúde, educação, alimentação e transportes. Mesmo após um novo anúncio de acordo por parte do Governo Federal, 32 pontos em rodovias federais e estaduais de Mato Grosso continuam com a presença de manifestantes.

Entre os serviços paralisados ou prejudicados estão as distribuidoras de água e gás de Alta Floresta que já estão com o estoque dos dois produtos esgotados. Em contato com uma das maiores distribuidoras do município, fomos informados que o estoque de gás acabou ainda na quarta-feira 23. Em outra distribuidora, os últimos 90 botijões de gás restantes foram vendidos em menos de 30 minutos, neste sábado 25.

Além disso, todos os postos de combustíveis de Alta Floresta se encontram esgotados. Nesta segunda 28, apenas um posto da grande cidade alta possuía óleo diesel e a fila já se formava logo pela manhã. De acordo com informações, alguns motoristas parados nas rodovias e temendo represálias de outros manifestante aguardam a escolta policial desde a distribuidora até o destino final, afim de garantir a segurança da própria carga.

O aeroporto de Alta Floresta informou que o estoque de combustível está garantido no município, mas a companhia de linhas aéreas ‘Azul’ informou que está remarcando alguns de seus voos. De acordo com o comunicado postado na internet, a empresa está disponibilizando o cancelamento ou a remarcação do bilhete para voar até dia 4 de junho para os clientes impactados pela greve. As alterações devem ser realizadas através da central de atendimento.

As atividades da JBS, uma das principais indústrias de carne do Brasil, tiveram de ser interrompidas por medidas de logística. Por não ter como transportar os produtos, a fábrica de Alta Floresta parou o serviço de abate.

Os supermercados também estão sofrendo com a escassez de alguns produtos, sendo que os mais populares já não se abastecem de hortifrúti desde a semana passada. Uma das alternativas aos consumidores é adquirir os produtos como verduras, leguminosas e frutas especialmente no domingo na Feira Livre Municipal ou nas feiras que ocorrem semanalmente em alguns bairros de Alta Floresta.

No início da tarde de ontem 28, alguns manifestantes ocuparam o trevo do município de Carlinda, em apoio à greve dos caminhoneiros. Eles atearam fogo em pneus velhos, o que atrapalhou a passagem de quem tentava transitar pela MT 208.