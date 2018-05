Protestos dos caminhoneiros deixam postos sem combustível e ameaçam outro setores

Bruno Felipe

A paralisação de caminhoneiros no Brasil entra hoje para o 5º dia e vem impactando diretamente a vida do brasileiro. Em Mato Grosso, a categoria se concentra nas BRs-070, km 735, em Cáceres, BR-163 km 750 em Sorriso, MT-358 e MT-480 em Tangará da Serra. No Pará, a concentração acontece em cinco rodovias federais. Os impactos já atingiram o abastecimento de supermercados, a produção de agricultores, o funcionamento dos Correios e até das prefeituras de alguns estados.

Desde a última sexta-feira 18, quando a Petrobras anunciou mais uma alta do valor nas refinarias, a categoria começou a mobilização em vários estados do país. Na semana passada, foram cinco reajustes diários seguidos. As paralisações começaram na segunda-feira 24.

Cinco prefeituras em Mato Grosso anunciaram suspensão de serviços por falta de combustível causado pela greve dos caminhoneiros. Entre os serviços afetados estão: transporte escolar, racionamento de combustível e coleta de lixo. Anunciaram a suspensão nos serviços as prefeituras de: Tangará da Serra, Primavera do Leste, Nova Ubiratã, Várzea Grande e Sinop.

Vinte e oito pontos de protesto foram registrados na manhã de ontem (24). No trecho sob concessão da Rota do Oeste, concessionária que administra as rodovias de Mato Grosso, em todos os locais está autorizada a passagem de veículos de passeio, ônibus, ambulância e de carga viva e perecível.

Além disso, a greve dos caminhoneiros já afeta o estoque de combustíveis utilizados para abastecer aeronaves. De acordo com informações, o aeroporto municipal Presidente João Figueiredo, de Sinop, tem previsão de durar o estoque até a próxima segunda-feira 28. Em contato com o Posto de Combustível do Aeroporto Municipal de Alta Floresta, a reportagem do Jornal O Diário foi informada que até o momento não há preocupação com combustível, já que o estoque está garantido, mas se a greve persistir por longos dias o atendimento começará a ser afetado.