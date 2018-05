Mulher desmaia no trânsito e tem moto furtada enquanto recebia atendimento médico

Bruno Felipe

Da reportagem

Uma mulher de 37 anos desmaiou enquanto pilotava sua moto, uma Honda Bros NXR150 de cor vermelha, na data do dia 08/05 e com a queda, sofreu ferimentos leves.

De acordo informações, a mulher estava a caminho da residência de sua irmã quando sofreu a síncope. Alguns populares que passavam pelo local realizou o encaminhamento da mulher até o Hospital Regional de Alta Floresta. Ocorre que, após o atendimento médico, a vítima veio a procurar por sua motocicleta, mas não há encontrou onde havia deixado.

De acordo com o relato da vítima e com informações descritas no Boletim de Ocorrências, além da motocicleta, a sua carteira contendo todos os documentos pessoais e da referida moto também foram levados. Diante dos fatos, o Boletim de Ocorrências foi confeccionado, sendo este registrado apenas na manhã de ontem 24, para as providências que o caso requer.