Madrugada quente: Princípio de incêndio é registrado na rua B

Bruno Felipe

Um princípio de incêndio foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar na madrugada desta quinta-feira 24. De acordo com o Tenente Reis da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta, a guarnição foi acionada via 193 às 04h40 da manhã e as informações passadas eram de que uma casa de madeira localizada na Rua B-1 estava em chamas. Ao chegar ao local, foi avistado que parte da residência já havia sido tomada pelo fogo.

Conforme o Tenente explicou à reportagem do Jornal O Diário, o fogo começou na cozinha e consumiu a lavanderia e a dispensa da residência. Ele ressaltou que apesar do fogo ter começado no cômodo da cozinha, o botijão de gás não havia sido atingido, sendo retirado após a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os combates às chamas foram realizados e a parte que não foi atingida a equipe do CB fez o chamado ‘rescaldo’ afim de resguardar os cômodos, evitando possíveis retomadas do foco. Os locais atingidos pelas chamas ficaram completamente destruídos. Segundo o Tenente, foram consumidos pelo fogo móveis como cômoda, armários, fogão e pia. Ele informou à reportagem que ainda não se sabe qual teria sido o motivo do início do incêndio.

Atualmente, o Corpo de Bombeiros realiza apenas perícia de incêndio em áreas florestais, por conta disso, nenhuma pericia foi realizada no local. As informações dão conta que uma mulher seria a proprietária do local, sendo que a mesma se encontrava dentro da residência no momento do princípio de incêndio. O Tenente Reis informou que não houveram vítimas. O serviço de emergência chegou ao local cerca de 3 minutos após a chamada, dando tempo para controlar as chamas.