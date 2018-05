Cultura em Alta Floresta está sob nova direção

Assessoria Prefeitura Municipal

O Departamento de Cultura de Alta Floresta, sem dúvida, uma das pastas mais importante do município, agora está sob um novo comando. A chefia da cultura que até dias atrás tinha Flávia Bulhões como diretora, a partir de agora, está nas mãos de Marcia Trindade.

Extremamente ligada à música e aos movimentos culturais do município, Marcia Trindade é funcionária de carreira e sempre esteve envolvida com esse departamento que, se me permitem, tem verdadeira paixão.

Na cultura está há 28 anos, desde o saudoso Agostinho Bizinoto, aquele que, justiça seja feita, implantou e deu vida à cultura do município.

Segundo a nova ocupante na chefia da cultura, “o trabalho é algo que se segue e tudo será feito com muito carinho e dedicação” e, se depender da dedicação prometida por Marcia, muita coisa boa deverá acontecer na cultura comandada pelo secretário de Esporte, Cultura e Lazer Zamir Mendes.