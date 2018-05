“Cabelo de bruxa” ataca novamente: Jovem assaltada fica sob ameaça

Bruno Felipe

A Central de Operações da Polícia Militar recebeu uma denúncia referente à um crime cometido por um menor de 17 anos. O meliante teria assaltado uma mulher de 18 anos sob graves ameaças de morte, sendo levado uma bicicleta modelo feminino como objeto do roubo. Conforme a denunciante, o suspeito seria um menor conhecido pela corporação como “cabelo de bruxa”. A vítima registrou o Boletim de Ocorrências na manhã desta quarta-feira 24.

Durante rondas pelo bairro Mirante do Lago na tarde de ontem, a guarnição da Polícia Militar avistou um homem de 47 anos transitando com o objeto furtado. Ao aborda-lo, a guarnição constatou que o homem é pai do jovem “cabelo de bruxa”, que praticou o crime contra a mulher. Diante do fato, o mesmo foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciaria Civil com a bicicleta, para as providencias necessárias.

Como o criminoso que roubou a bicicleta é menor de idade, seus pais deverão responder pelo crime. O menor é conhecido na cidade por praticar crimes semelhantes, sendo que no ano de 2016 o menor foi apreendido também por receptação, dessa vez o objeto do furto foi uma motocicleta.