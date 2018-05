Águas Alta Floresta terá parada programada neste domingo 27

Bruno Felipe

A Águas Alta Floresta informou que as atividades na Estação de Tratamento de Água do município estarão temporariamente suspensas neste domingo 27 de maio. A parada programada tem por objetivo realocação de equipamento e manutenção da estrutura, garantindo melhorias ao sistema de abastecimento de água do município.

O trabalho será realizado das 05h às 15h, período em que o tratamento e distribuição de água ficarão interrompidos. O abastecimento será reestabelecido gradativamente ainda na tarde de domingo. A companhia orienta que durante a parada programada, os moradores fechem o registro do cavalete até o término dos serviços, para evitar transtornos como por exemplo a entrada de água com coloração alterada na caixa d`água. Isso pode acontecer quando há paralisação no abastecimento de água para realização das obras.

A parada programada prevê o reposicionamento de um macromedidor (dispositivo utilizado para medição da vazão de água) e outras intervenções no sistema de abastecimento.

A companhia reforça que eventuais situações de falta de pressão na rede ou alteração na coloração da água devem ser comunicadas por meio do telefone (66) 3521-2436. Para atendimento presencial, o endereço da empresa é Rua C, nº 03, Centro. Outras informações sobre a parada programada também estarão disponíveis no site www.aguasaltafloresta.com.br. (Com informações Águas de Alta Floresta)