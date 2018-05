Trator tomba durante construção do novo modelo de atacadão do Grupo Machado

Bruno Felipe

A reportagem do Jornal O Diário recebeu uma informação de que um trator de rolo compactador tombou durante os trabalhos realizados na construção do novo empreendimento do ‘Grupo Machado’ em Alta Floresta. O incidente aconteceu por volta das 09h30 desta quarta-feira 23.

Nossa reportagem esteve no local, localizado entre o Terminal Rodoviário e o Residencial Amarilis, momentos após o incidente. De acordo com funcionários que estavam trabalhando no momento do fato, o trator estava sob um barranco de terra, momento em que despencou sozinho, vindo a tombar próximo a pista.

Ninguém estava dentro do veículo no momento do incidente e nenhum funcionário se feriu. Em conversa extraoficial, fomos informados pelos trabalhadores que um maquinário será enviado ao local para desvirar o veículo.

Até a permanência da reportagem no local, um dos funcionários armazenava o óleo do trator, que vazou com o tombo do veículo.