Igreja Luterana realiza tradicional festa para celebrar o dia das mães; evento acontece neste domingo

Bruno Felipe

Será realizada neste domingo 12, a 31ª (trigésima primeira) festa em comemoração ao dia das mães da Igreja Luterana de Alta Floresta, localizada na rua H. A tradicional festa surgiu como uma forma de contemplar as famílias do município, independente de religião, com um momento de confraternização. Na festa, serão desfrutadas comidas típicas alemãs como a tradicional maionese e a cuca alemã, além de churrascos de boi e porco. “Tudo regado a muita alegria, a muito amor, para fazer com que realmente Alta Floreste presenteie as suas mães participando da festa que lá acontece”, disse Dércio Kynast, um dos organizadores do evento, para a reportagem do Jornal O Diário.

Além das comidas típicas, várias atrações serão apresentadas no espaço destinado à realização do evento. De acordo com Dércio, após o almoço o local será transformado em um amplo espaço de lazer, onde as pessoas poderão aprender danças típicas alemãs. Além disso, a animação ficará a cargo do cantor Nelsinho Langue. “Teve-se essa ideia, deu certo e cada ano ela vem aumentando, vem crescendo e as famílias vão lá realmente participar, com pais, com filhos, as mães que são o ‘prato principal do dia’”, disse Dércio.

O delicioso almoço será servido a partir das 11:30h e a entrada nas dependências da Luterana será gratuita. Durante o evento, as mães altaflorestenses receberão diversas premiações com a realização de atividades interativas. “A cada ano que passa fazemos com o que aquele pavilhão de festas se transforme num espaço onde as famílias se confraternizam e assim, além delas se confraternizarem, elas serão presenteadas, primeiro com a organização que nós sempre colocamos a frente do evento, segundo pela qualidade das comidas que lá são servidas e terceira, podendo presentear as pessoas que lá vão para juntos podermos desfrutar desse dia tão importante em nossa vida, desse dia tão maravilhoso que é o dia das mães”, concluiu Dércio.