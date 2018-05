‘Dia D’ de vacinação contra a influenza será realizado neste sábado

Bruno Felipe

Será realizado neste sábado o ‘dia D’ da Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza; Em Alta Floresta, doses extras da vacina foram solicitadas para que todas as pessoas dos grupos prioritários possam ser imunizadas. Em reunião com o Escritório Regional de Saúde, a enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Santos, disse que a secretaria conseguiu aproximadamente 1.900 doses á mais para a realização da campanha neste final de semana.

Na manhã de ontem, as Unidades Básicas de Saúde que já estavam sem a vacina receberam algumas doses, de forma que elas possam atingir o grupo prioritário nesta sexta-feira e o restante das vacinas será colocado à disposição para os grupos prioritários no sábado. “Nós recebemos ela parceladamente, então nós temos ainda vacinas para receber do estado, para que cumpra essa meta, então nos vamos ai, acredito que chegar próximo aos 50%, 70%, dessa população”, disse Fernanda em entrevista ao Jornal O Diário.

No ‘dia D’, as unidades dos bairros Vila Nova, Cidade Alta, Panorama, Universitário e as duas unidades centrais Ana Nery e Santa Barbara, estarão de portas abertas para receber a população que faz parte dos grupos prioritários a fim de serem imunizadas; São considerados grupos prioritários: Servidores da saúde, gestantes, idosos, professores, crianças abaixo de 5 anos e idosos portadoras de doenças crônicas. Para grupos de comorbidade, conforme portaria técnica do Ministério da Saúde, é exigida a prescrição médica.

A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi iniciada no dia 23 de abril e as expectativas são de vacinar aproximadamente 12 mil altaflorestenses pertencentes aos grupos prioritários. “As unidades de saúde lançaram estratégias para fazer a busca desses grupos prioritários, sejam eles em salas de espera, durante atendimento médico ou um atendimento dentro da unidade básica, ou até mesmo nos grupos que eles trabalham que é saúde do homem, da mulher e da criança”, concluiu a enfermeira. A campanha será finalizada no dia 1° de junho e após isso, segundo Fernanda, as vacinas serão disponibilizadas para a população em geral.