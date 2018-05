Polícia investiga estupro à universitária em saída de festa em Alta Floresta

Bruno Felipe

Da reportagem

A Polícia Judiciária Civil investiga o caso de uma jovem universitária de 23 anos que foi estuprada ao sair de uma festa na madrugada do último sábado 05 em Alta Floresta. A jovem foi encontrada por populares já no final da tarde do domingo (06) em estado de choque, caída em meio a um matagal na via de acesso ao bairro Jardim primavera e socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional, onde permanece internada sobe cuidados médicos.

Uma amiga da vítima se deslocou até a Central de Operações da Polícia Militar e relatou o caso para a PM. A reportagem do Jornal O Diário tentou contato com o delegado responsável pela investigação, mas ele estava ocupado, possivelmente ouvindo os pais da vítima que não estavam na cidade no dia do fato; eles chegaram ao município na tarde de ontem (07) para acompanhar o caso de perto.

Conforme relatos de amigos, a vítima estaria em uma festa próximo aquela localidade na companhia de colegas da faculdade a qual estuda. Após certo momento, ela teria saído acompanhada de uma amiga e não foi mais vista pelo restante dos colegas.