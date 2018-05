Evento “Alta Floresta Faça Bonito” marcará o dia 18 de Maio

Assessoria Prefeitura Municipal

Nesse mês de maio, em todo território nacional, estão sendo realizadas diversas ações referentes ao dia 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A proposta do “18 de maio” como informou Clodoaldo Adamczuk, Coordenador do CREAS e Diretor do Serviço de Proteção Social Especial, é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. “É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração sexual”.

Lembrando que o dia 18 de maio foi escolhido Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, pelo fato de que foi neste dia em 1973 que se deu o caso Araceli no Estado do Espírito Santo, cidade de Vitória onde uma criança de oito anos apenas foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune.

Em Alta Floresta, dentro do evento denominado “Alta Floresta Faça Bonito” inúmeras ações estarão sendo desenvolvidas, entre elas uma passeata no dia 18 de Maio as 07h e 30min com a concentração na Praça da Cultura (Praça do Avião), para a qual o coordenador Clodoaldo convida a participação de todos.