‘Dia das Mães’: Consumidores vão às compras e expectativa de vendas é a mais alta dos últimos cinco anos

Bruno Felipe com Agência Brasil

A menos de dois dias para o Dia das Mães, o comércio estima a maior alta das vendas dos últimos cinco anos. A informação é do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), que calculam que 111,5 milhões de consumidores irão às compras no próximo domingo.

O valor médio do presente deve ser R$ 152,98. Conforme a projeção, os consumidores devem injetar aproximadamente R$ 17,05 bilhões nos setores do comércio e serviços. Pelos dados, a maior parte dos presentes será paga à vista – em 3% dos casos o pagamento será em dinheiro e em 24%, no cartão de débito. O cartão de crédito parcelado será usado por 28% dos entrevistados.

Levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), SPC e CNDL mostram que os presentes favoritos são roupas, perfumes, calçados e cosméticos. Para maioria dos consumidores, a escolha do presente leva em consideração características pessoais, perfil e, por fim, o preço da compra. Os empresários pretendem contratar cerca de 21,1 mil trabalhadores temporários superando o número de contratações de 2017, que foi de 20,4 mil. O salário médio de admissão deve ficar em torno de R$ 1.220, o equivalente a 3% acima do valor médio pago no ano passado.

Em Alta Floresta, lojas e supermercados terão horários especiais de atendimento neste fim de semana. Algumas lojas ficarão abertas até às 19h00 deste sábado e grandes mercados até às 20h00, com promoções que chegam a 20% de desconto em compras à vista. Diversas empresas altafloresteses estão participando da campanha ‘Minha Mãe Minha Vida’; Idealizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), a campanha presenteará às mamães de Alta Floresta com aproximadamente R$30.000 em prêmios no próximo domingo; O sorteio será realizado às 17h00 no auditório da CDL.