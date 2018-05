Final de semana em Alta Floresta é marcado por graves acidentes

Bruno Felipe

Da reportagem

Senhora de 47 anos é detida por seguranças após furtar supermercado

Uma mulher de 47 anos foi detida por funcionários do Supermercado Del Moro na manhã da última sexta-feira 05, acusada de ter furtado alguns produtos de dentro do estabelecimento comercial. Diante dos fatos, a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local onde a senhora estava detida pelos seguranças do local. De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrências, a mulher teria furtado cosméticos. A guarnição, de posse das informações, conduziu a senhora, juntamente com os produtos furtados, para confecção do Boletim afim de tomar as providencias que o caso requer.

Choque entre veículos é registrado no centro; passageira de veículo fica ferida

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na noite deste domingo 06, na Avenida Ludovico da Riva, centro de Alta Floresta. De acordo com as informações registradas na resenha policial, um dos veículos conduzido por um homem de 40 anos, foi colhido na travessa U-2 pelo outro automóvel conduzido por um rapaz de 31 anos. Conforme as informações, o rapaz não respeitou a preferencial vindo a chocar-se contra o outro veículo. Com o impacto, ambos os veículos ficaram danificados e uma mulher de 25 anos, passageira do veículo conduzido pelo homem de 40 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e conduzida para o Hospital Regional com fortes dores no pescoço e na cabeça.

Um dos condutores não possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo assim, ambos foram encaminhados para a Central de Operações da Polícia Militar para confeccionar o Boletim de Acidente, sendo registrado na DEPOL.

Mãe e filho sofrem grave acidente na MT-208

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo 06, na MT- 208 envolvendo uma mulher de 55 anos e seu filho de 29 anos. De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrências, mãe e filho estavam sob uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha, quando foram colhidos por um veículo Ford Pampa de cor prata, placas HRF-7926 de Dourados-MS. Segundo o registro, o condutor do carro não parou para prestar socorro e foragiu do local.

Corpo de Bombeiros e Policia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. Ocorre que, ao checar a placa de identificação do veículo Ford Pampa envolvido no acidente, foi constatado que houve uma alteração de característica, sendo identificado que a placa que está no veículo pertence a um veículo Volkswagen Brasília de Corumbá-MS e não de Dourados MS. As vítimas encontram-se internadas em estado grave no Hospital Regional – Albert Sabin em Alta Floresta.