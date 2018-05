Família de jovem desaparecida suspeita que braço encontrado no Rio Teles Pires seja da parente e pede confrontação

Bruno Felipe

Em reportagem veiculada no Jornal O Diário do dia 27 de abril, mostramos que foi encontrado um braço humano boiando as margens do Rio Teles Pires. Na semana passada, uma família do município de Paranaíta comunicou o desaparecimento de uma jovem de 24 anos para as autoridades policiais; Como a jovem ainda permanece desaparecida e o braço encontrado também não foi reconhecido, a família então solicitou ao delegado de Paranaíta Marcos Lira que seja realizado a confrontação do DNA da família com o membro encontrado no rio. A coleta do material genético ocorreu na tarde desta segunda-feira 07, nas Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) e deverá ser encaminhado para Cuiabá para a realização dos exames.

De acordo com informações, a jovem desapareceu no dia 18 de abril após uma briga com o marido. O delegado que investiga o caso, disse que a chance do membro ser da vítima desaparecida é remota, mas como a família fez o pedido junto aos órgãos de autoridade policial, os exames serão realizados para que as dúvidas sejam sanadas.

O delegado informou que todos os envolvidos já foram ouvidos e um inquérito foi instaurado para apurar o desaparecimento da jovem. Conforme ele explicou, as investigações estão sendo realizadas desde o dia do comunicado do desaparecimento. Sobre a possibilidade da mulher ter sido vítima de violência doméstica, Marcos disse que o marido já foi ouvido e tudo está sendo apurado.