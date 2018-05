Prefeita reúne equipe da Cultura e anuncia Márcia Trindade como “elo” com a administração

Da reportagem

O secretário de Esportes, Cultura e Juventude, Zamir Mendes, confirmou à reportagem do O Diário, uma reunião ocorrida na manhã desta sexta-feira, 04, no Centro Cultural, em que teve participação da prefeita Néia Munhoz e com todos os funcionários da Cultura, muitos deles que estavam afastados, a pedido, por não concordarem com a forma de trabalho da coordenadora anterior, Flávia Bulhão e que exonerada pela prefeita interina de Alta Floresta. Na fala de Zamir Mendes, o tom do novo momento vivido pela cultura, “a partir de agora a gente tem um acesso maior dentro da cultura”, pontuou.

Uma das servidoras mais antigas na Cultura, Marcia Trindade, será a responsável pela Cultura a partir de agora, ainda que não tenha sido nomeada como chefe, “a pessoa que vai fazer a ligação da Cultura com a Administração e também levar pro secretário da pasta todos os problemas, todas as coisas que acontecerem dentro da cultura”, explicou Zamir Mendes, afirmando que a Marcia já ocupava uma posição de destaque na cultura, pois havia sido “escolhida” para auxiliar nas festividades alusivas ao aniversário da cidade. “A gente tem a humildade de colocar as pessoas certas no lugar certo, que conhece da cultura”, atestou.

O passo seguinte, segundo Mendes é reunir-se com artistas da cidade. A Casa do Artesão já se antecipou e, há cerca de uma semana, reclamou da falta de apoio e até a ameaça de fechamento da Casa, “a ideia quando a gente foi chamado em uma reunião na casa do artesão a ideia era de que a Casa do Artesão estava prestes a fechar, precisando de um poio com a administração e a gente já esta fechando esta parceria”, afirmou.

Ainda segundo Mendes, com a saída da antiga diretora, funcionários que pediram afastamento, estão retornando para o novo momento. “Nós tivemos funcionários que estavam afastados e os que estavam aqui já estavam pedindo afastamento também, problemas de comunicação, não só com os funcionários, como também fomos procurados pelos artistas”, afirmou, enquanto anunciava algumas melhorias a serem implantadas de imediato, tais como manutenção do avião, manutenção do pátio, poda de árvores, recuperação de pintura do prédio, adentre outras atividades. Uma fossa transbordada, a menos de 50 metros do avião (ponto turístico) deixava um ar de abandono.