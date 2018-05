Novo formato: Projeto social Bombeiros do Futuro realiza atividades em parceria com o CRAS

Bruno Felipe

Da reportagem

Iniciou em abril de 2018 o projeto social Bombeiros do Futuro, que visa levar todo o conhecimento da profissão do Corpo de Bombeiros Militar para as crianças e adolescentes de Alta Floresta. A edição deste ano possui um novo formato, no qual existe a parceria do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Casa da Família que realizou o processo de escolha dos alunos. O projeto está atendendo a 30 crianças entre 09 e 13 anos de idade que se encontram em vulnerabilidade social.

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou nesta sexta-feira 04, parte das atividades desenvolvidas aos alunos, sendo que todas elas ocorrem nas dependências do CRAS, localizado no bairro Jardim Guaraná “Está superando nossas expectativas (…) tem um jogo de cintura muito grande para lidar com essas crianças, mas está sendo um sucesso, a disciplina das crianças mudou, o comportamento das crianças, a regra, o posicionamento de um cuidar do outro”, disse Quétila Tamara Soares, coordenadora do CRAS, em entrevista ao Jornal O Diário.

Nas atividades, realizadas ás quartas e sextas-feiras no período vespertino, são ensinados procedimentos para atendimento pré-hospitalar, princípios de combate a incêndio urbano, rapel (salvamento em altura), doutrina militar, além de toda situação ligada ao militarismo e a profissão bombeiro. “Além de alimentar o sonho dessas crianças e adolescentes que estão ali, podemos ver no olhinho deles o brilho de querer ser um dia um bombeiro, de querer um dia ser um militar, é fantástico”, disse Quétila.

Dentro do projeto, existem regulamentos e normas que os alunos precisam seguir e caso não ocorra, ele poderá ser excluído do projeto; respeito aos colegas, não jogar lixo no chão, respeito aos professores, além de tirar boas notas na escola, são atitudes essenciais para que o aluno permaneça no projeto até o fim. As atividades são ministradas pelos próprios soldados da 7° Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta, sendo liderado pelo Tenente Reis. “A nossa expectativa é que ele leve isso daí ao longo da sua formação, que é uma experiência única que o aluno tem e que ele vai levar para o resto da vida dele”, disse o Tenente em entrevista ao Jornal O Diário.

Os Bombeiros do Futuro terão um total de 100 horas de atividade, com término previsto para 24 de agosto. Ao final, haverá uma solenidade padrão que ocorre em todos os projetos do bombeiro do futuro do estado de Mato Grosso, onde serão entregues aos alunos, o certificado de conclusão do projeto, além disso, um certificado de aluno destaque será entregue para o participante que mais se destacou dentro do projeto.