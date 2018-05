Prefeita realiza reunião para discutir decreto que determina fechamento do PA do Hospital Regional

A prefeita Marineia Munhoz esteve com secretários, vereadores e o Deputado Romoaldo Junior, nesta quarta-feira (02) para discutir sobre o fechamento do Pronto Atendimento 24h do Hospital Regional Albert Sabin.

O fechamento foi determinado conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado, assinado por Pedro Taques, o qual define que a partir do dia 07 de maio o hospital suspenda a demanda livre e atenda apenas situações emergenciais.

A reunião, realizada na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Alto Tapajós, incentivou as autoridades a cobrarem do Estado um prazo maior para a suspensão, já que o Governo deve aproximadamente 1,8 milhão de reais em repasses para atendimento da Atenção Básica. Conforme a prefeita, o atraso no repasse está sendo cobrado para que as obras das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) sejam concluídas.

A prefeita de Alta Floresta e o Deputado estão em contato com o Secretário de Saúde do estado, Luiz Antônio Vitorio Soares, para resolver a situação. (Assessoria)