Mutirão comunitário para revitalizar o parque da Praça Cívica será realizado neste sábado

Será realizado neste sábado 05, a partir das 07:30 horas, o mutirão comunitário para revitalizar o parque da Praça Cívica de Alta Floresta. O objetivo desta iniciativa é fazer a limpeza do espaço e manutenção no circuito de madeira e brinquedos. A ideia do mutirão surgiu através da voluntaria Ana Carolina que já participou de outros mutirões em comunidades rurais e então levou a ideia aos internautas altaflorestenses criando um evento na rede social Facebook. “O que precisa é desmanchar e fazer de novo, mas não é a condição que a gente tem, então o que nós podemos fazer? E aí a gente começou a fazer uma lista de atividades que dá pra gente fazer e fez uma lista de materiais também”, disse Ana em entrevista ao Jornal O Diário.

As expectativas são de realizar um trabalho de reestruturação de alguns pontos dentro do parque e um serviço paliativo de limpeza como capinar o espaço de areia, rastelar folhas e lixos, além de delimitar o espaço da quadra de vôlei com pneus, que já servirão também de bancos e passarela para as crianças brincarem. De acordo com Ana, cerca de 75 pessoas já confirmaram presença no mutirão e os participantes vão disponibilizar, além do trabalho, materiais e ferramentas necessários para realizar os reparos devidos. Mesmo com toda a colaboração, um comunicado foi enviado para a Prefeitura, com objetivo de conseguir apoio do poder público para executar essa atividade da melhor maneira possível.

Segundo Ana, a prefeitura pode ajudar com a poda das arvores maiores, cargas de areia para renovar a quadra de vôlei, com a instalação de poste de iluminação dentro do espaço do parque e disponibilizar cabos de energia para o uso das ferramentas no dia do mutirão. Uma reunião com o Secretário de Infraestrutura Elói de Almeida é esperada para saber no que a prefeitura poderá contribuir.

“A gente só pede para as pessoas cuidarem assim como vir com roupa de manga para se proteger do sol, porque vai ser uma trabalho mais pesado, trazer agua, trazer coisas para comer, porque a gente não vai ter isso disponível, a gente vai estar aqui para trabalhar e tem que ter disposição, onde se encaixar melhor no que puder, não ficar esperando, já vai tomando a frente e já vai fazendo”, disse Ana frisando que aquele que desejar ajudar no mutirão é preciso apenas se deslocar até a praça cívica durante todo o sábado, período onde os trabalhos serão realizados.