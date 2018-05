Espaço cultural TEAF oferece programação especial neste final de semana

Neste final de semana, várias atrações artísticas serão promovidas pelo Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF), que neste ano completa 30 anos de atividades ininterruptas. Todas as atrações serão realizadas no Espaço Cultural, localizado na Perimetral Rogerio Silva, ao final da rua D. No sábado dia 05, a partir das 13h30 às 17h30 acontecerá a oficina de ‘Elaboração e Gestão de Projetos Culturais’ com o produtor cultural Elenor Cecon Júnior. Membro do TEAF desde o ano de 2012, Elenor desenvolve trabalhos na cidade de São Paulo, produzindo renomadas companhias de dança e teatro. Segundo ele, a proposta desta oficina é a de ‘proporcionar informação, discussão e reflexão acerca da importância de uma gestão estratégica de projetos culturais, fornecendo noções sobre elaboração e formatação de projetos de natureza cultural para as Leis de Incentivo à Cultura’. A oficina é totalmente gratuita, com limitação de 25 participantes e as inscrições podem ser realizadas pelo link – bit.ly/oficinaproducao.

No sábado à noite, às 19h30, ocorrerá mais uma apresentação do espetáculo de dança-teatro contemporâneo, Todo Mês Sangra, interpretado pela bailarina e atriz Cassiane Leite, com direção de Clodoaldo Arruda. O espetáculo tem como tema a violência contra mulheres em suas várias facetas, chamando atenção para a distinção entre realidade ficcional e proximal. Os ingressos para a apresentação são voluntários, ou seja, o público fica livre para pagar o quanto puder.

Já no domingo 06, dando sequência nas ações de intercâmbio com o Teatro Experimental, o Grupo de Teatro Nó, da cidade de Nova Olímpia/MT, realizará das 9 às 11h a oficina de ‘Percussão Alternativa’ que visa instruir os participantes a obter instrumentos de percussão construídos a partir de materiais alternativos e recicláveis. À tarde, das 15 às 18h acontecerá a oficina ‘O Arvorecer do Ator’, que é uma pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Teatro Nó, embasada nas ‘Signos-Partituras’. A oficina é destinada para pessoas maiores de 14 anos, que deseja aprender mais sobre teatro e o seu processo lúdico. As duas oficinas serão coordenadas pelo ator e diretor Betto Wallker e para ambas, a participação será gratuita, limitada a 25 participantes cada. As inscrições podem ser realizadas pelo mesmo link – bit.ly/oficinapercussao. Essas ações fazem parte do projeto Ponto de Cultura Espaço Cultural TEAF, conveniado com a Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, em parceria com o Ministério da Cultura.