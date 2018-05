Construção das novas salas de aula da Unemat – Campus Alta Floresta foi iniciada

Bruno Felipe

Da reportagem

Foram iniciadas as obras para a construção de 01 bloco de salas de aula do Campus II da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) de Alta Floresta. A construção está sendo possível graças a um termo de cooperação entre a Secretaria das Cidades (Secid) e Unemat – Campus de Marcelândia, para atender a região. Serão construídas oito salas de aula, dois laboratórios e dois banheiros totalmente adaptados. A obra avaliada em torno de R$ 1 milhão e 300 mil, possui uma área total de 1.000 m². A reportagem do Jornal O Diário esteve nesta quinta-feira 03, no Campus acompanhando parte dos trabalhos realizados na obra. Há princípio, já foram construídos o alicerce e boa parte das salas já estão sendo estruturadas.

De acordo com o Diretor Político-Pedagógico e Financeiro, Prof. Luiz Fernando Caldeira, a obra tem previsão de término em até 200 dias. “A empresa está trabalhando, tem um número bom de funcionários, então a ideia é que ele entregue no cronograma essa obra e possa aí já no final do ano, e para o próximo semestre, os alunos já estarem todos aqui neste Campus”, disse Luiz, em entrevista ao Jornal O Diário. Atualmente, o Campus II da Unemat possui 16 salas de aulas, ofertando 4 cursos de graduação, sendo Bacharelado em Agronomia, Bacharelado em Engenharia Florestal, Bacharelado em Direito e Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas.

As obras do Bloco C, que estavam paralisadas desde agosto de 2017, serão retomadas e as expectativas são de inaugurar os dois blocos ainda no mês de dezembro deste ano “Com esse número maior de salas de aula, os alunos vão poder estudar com mais tranquilidade durante a semana, não vamos ter o problema de rodizio de salas, o que vem acontecendo de utilizar as escolas públicas estaduais pros alunos do Direito não vai mais acontecer, ou seja, 2019 vai ser uma nova realidade no Campus de Alta Floresta”, concluiu o diretor.