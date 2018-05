Ouvidoria da prefeitura disponibiliza canais para população colaborar com a fiscalização dos serviços públicos

A ouvidoria, através da Controladoria Geral do Município, intensifica os canais disponíveis para que a população possa realizar denúncias, reclamações, sugestões e perguntas no que concerne aos serviços públicos.

Um desses canais, o site da prefeitura www.altafloresta.mt.gov.br, oferece todas essas opções e o denunciante não precisa se identificar. Conforme a CGM, desde julho de 2017 toda a demanda vem sendo respondida de acordo com o que é solicitado. No caso de denúncias, é feita a apuração para verificar a veracidade dos fatos e tomadas as providências cabíveis.

O cidadão ainda pode realizar a denúncia, sugestão, reclamação e elogios através do telefone (66) 3512-3105, via correspondência encaminhada para a prefeitura no endereço Travessa Álvaro Teixeira Costa, Nº 50, Canteiro Central, Alta Floresta – MT, aos cuidados da Controladoria Geral do Município, sala 4.

Acesso à informação

Para colaborar na fiscalização dos serviços públicos é importante também que o cidadão acompanhe os trabalhos das secretarias, dos conselhos e fique por dentro de tudo o que acontece na gestão.

Para isso, o Portal da Transparência está disponível com essas informações, pois conforme imposto no Art. 6º da Lei de Acesso à Informação, “Cabe aos órgãos e entidades do poder público […]: a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação”. Lá, é possível acessar processos de licitações, ações e programas, despesas, convênios e diversas outras informações sobre a gestão.

Além disso, o site oferece demais informações corriqueiras da gestão, como eventos, propostas para a gestão, agendas e muito mais através de notícias.

Todo esse conteúdo deve auxiliar na formação política do cidadão para que o seu conhecimento colabore com a fiscalização dos serviços públicos.