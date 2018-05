Bebê morre após graves complicações respiratórias; H1N1 não está descartada

Bruno Felipe

Da reportagem

A reportagem do Jornal O Diário acompanhou nesta segunda-feira, 30/04, o caso de uma criança do município de Carlinda, internada no Hospital Regional de Alta Floresta com graves complicações respiratórias. O bebê c chegou a ser isolado em uma das enfermarias, pois havia a suspeita de se tratar do vírus influenza H1N1. Na tarde desta segunda-feira 30, a bebê que completaria 2 anos de idade acabou falecendo devido a complicações respiratórias graves.

A reportagem tentou contato com responsáveis pelo Hospital Regional, mas o diretor da unidade, José Marcos estaria em viagem à capital do Estado. Uma das pessoas que atendeu à reportagem negou que houvesse a suspeita, mas não informou o motivo do isolamento.

Em contato com a enfermeira responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Santos, fomos informados que um protocolo havia sido aberto de acordo com os sintomas da bebê para verificar possível relação com a influenza H1N1; segundo a enfermeira, a suspeita da influenza H1N1 não está descartada, pois a confirmação só será possível mediante exames específicos que só podem ser realizados na capital Cuiabá. Conforme a enfermeira, as coletas de sangue já foram realizadas e o material será enviado para a realização dos exames.

A enfermeira ressaltou que está buscando uma forma mais rápida para a realização dos exames, através de serviços particulares. Fernanda disse que a bebê deu entrada no H.R com dificuldades em respirar e veio a óbito após a decorrência de um processo inflamatório, à princípio, por inflamação da garganta.

A reportagem esteve no Hospital Regional, mas ninguém quis comentar sobre o fato. Em conversa com o pai da bebê, ele disse que o hospital não informou para à família se a criança estaria sendo tratada com a suspeita da doença ou não.