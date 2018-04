Sucesso: Leilão Pro Vida emociona e participação é a mais alta dos últimos tempos

Da reportagem do Jornal O Diário

O 15º Leilão Pro Vida realizado pela equipe da Comitiva do Bem, realizado na tarde deste domingo, mostrou mais uma vez que o altaflorestense é mesmo um povo muito altruísta. Um grande número de pessoas compareceu ao tatersal da Alta Leilões para ajudar a dar números generosos ao leilão. Coube ao padre Rodrigo, dar a benção inicial do evento, mas uma homenagem feita ao popular “mandioca” (Cláudio Marcos Pinto) pai de Jeterson, que sofreu acidente na piscina do CTG e encontra-se internado na capital do estado. Mandioca está tentando, através de ações realizadas em Alta Floresta, a obtenção de recursos para tratamento do filho de dois anos de idade. A cantora e radialista Amanda Nery cantou o “hino” do Leilão Pro Vida, “Vai dar tudo certo” e ofereceu-o ao garotinho e à sua família, arrancando lágrimas da plateia.

Para o diretor de arrecadação do Hospital de Barretos, em Alta Floresta, Dercio Kynast, o marco do evento esse ano foi a união dos voluntários, que a cada ano abraçam a causa aumentando esse grupo de solidariedade em prol ao HCB. “Acredito que quando a gente trabalha numa coletividade, buscando todos nós o mesmo objetivo, o resultado sempre será melhor e sem duvida neste dia de hoje, mostramos que estamos fazendo a diferença”, comemorou.

Valmir, presidente da Comitiva neste ano, afirmou estar muito feliz com a união das pessoas em prol ao leilão Provida, nem mesmo o cansaço, afinal, os trabalhos dos últimos dais foram intensos, tiram a alegria de ter alcançado o objetivo. “foi cansativo, mas é um cansaço que faz bem pra gente e nos deixa muito emocionados. A nossa comitiva fez um grande trabalho, um trabalho sincero, um trabalho humilde, e o resultado está aí, lotado de gente, olha o volume de gado que tem para ser leiloado, então eu acredito que nosso leilão já é sucesso, com a graça de Deus”, disse, logo no início do leilão.

No início do leilão, seguindo a tradição, o presidente da Comitiva já indicou o presidente do 16º Leilão Pro Vida, indicando Valdinei Pinto, um dos diretores do Sicoob Norte e há vários anos, membro da Comitiva do Bem.