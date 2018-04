Policia frustra ação de bandidos e recupera celulares roubados “sob encomenda”

Da reportagem do Jornal O Diário

Uma ação conjunta da Força Tática e da equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar resultou na prisão de três elementos, na madrugada de sábado para domingo. Além de apreender equipamentos utilizados em arrombamento de uma loja de celulares, os policiais também recuperaram os aparelhos que, segundo os bandidos, haviam sido encomendados por presos de dentro da cadeia pública de Alta Floresta.

Informações anônimas levaram a polícia à prisão de João Paulo Reis Nogueira, Ordenei Ferreira Colvero e Antônio Eder Luiz Elói Santos, os três são acusados de terem arrombado uma loja de celulares na área central de Alta Floresta. Populares desconfiaram quando por volta das duas horas da madrugada dois homens saíram com mochilas do interior do carro Voyage Placas OAQ 4779, o carro estava parado embaixo de uma árvore de frente ao prédio do antigo Conselho Tutelar. Ficou ainda mais estranho quando o carro saiu de marcha ré, com faróis apagados, numa clara intenção de sais sem “ser percebido”. A equipe da Força Tática, que já havia sido acionada por populares, fez a abordagem e conseguiu evitar a fuga.

No carro foram encontrados uma marreta, pé de cabra, alicate de bico, alicate de corte, turquesa e outras ferramentas, além dos celulares.