Atlética Praga da Unemat realiza campanha em prol ao Hemocentro de Alta Floresta

Bruno Felipe da Reportagem

A Associação Atlética Acadêmica Praga da Universidade de Mato Grosso (Unemat) – Campus Alta Floresta, realizou na última sexta-feira 27, uma campanha visando a doação de sangue por parte dos alunos dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal, que integram a Atlética. Cerca de 40 alunos foram esperados para realizar a doação e já nas primeiras horas do dia, aproximadamente 10 alunos já haviam feito a doação. Guilherme Bisollo, diretor administrativo da Atlética Praga, disse que a iniciativa surgiu após os universitários serem chamados para fazer a doação de sangue no Dia Mundial do Doador, após isso, em reunião com a diretoria da universidade, o grupo resolveu fazer esta campanha convocando todos os alunos da Unemat, em especial aos participantes da Atlética Praga.

“A gente se reuniu entre a diretoria e resolveu fazer esse evento, que a gente chama todos os universitários da Unemat mais voltados para as biológicas, porque a galera do Direito também fazem isso, a gente faz em conjunto, unidos por causa maior; Para poder mostrar que nós universitários não vivemos só de festa e bagunça, para mostrar para a sociedade o quanto é importante que o Banco de Sangue precise da nossa ajuda, tanto dos universitários quanto dos moradores aqui da cidade”, disse Bisollo em entrevista ao Jornal O Diário.

De acordo com Tais de Souza, enfermeira responsável pelo Hemocentro de Alta Floresta, o banco de sangue estava com uma quantidade grande de bolsas que foram doadas, mas na última semana o estoque havia diminuído por conta da realização de muitas transfusões dentro do Hospital Regional, devido ao final de semana violento que deixou vítimas no trânsito de Alta Floresta. “Foi muito bom ter eles aqui hoje com a gente e é sempre bom tê-los aqui independente da tipagem sanguínea, porque aí mantém o nosso estoque sempre em uma quantidade boa de bolsas que tem uma validade pequena de 35 dias, então é bom que esteja repondo para que quando o paciente precisarem lá no hospital a gente possa suprir todas as necessidades”, disse Tais em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.

Conforme a enfermeira explicou, as pessoas que desejam realizar a doação de sangue precisam seguir alguns requisitos básicos como estar acima de 50kl, ser maior de 18 anos, sendo que, menores de idade até 16 anos apenas poderão realizar a doação acompanhados dos pais e com a assinatura de termo de responsabilidade; estar bem alimentado, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas, além de não ter ingerido alimentos gordurosos. Ela ressaltou que quem realizou a vacinação contra a influenza, se faz necessário esperar o prazo de 48 horas para poder doar.

A campanha de iniciativa da Atlética Praga fomenta a necessidade do Banco de Sangue estar sempre com o estoque cheio, podendo assim ajudar à todos em qualquer momento “A gente fica sempre nervosa quando vê a quantidade de bolsas diminuindo porque a gente sabe da importância que é pros pacientes numa hora de necessidade, nas emergências, nas cirurgias e então a gente sempre quer manter o nosso estoque numa grande quantidade e a gente agradece muito e pede para que todos que puderem ser doadores que compareçam e que tenham o amor pela causa mesmo, que não venha por qualquer outro motivo, mas que entende que isso é muito importante e que um dia pode ser um de nós que precise e que salva vidas”, finalizou Tais.