TIRO E QUEDA – 27.04

Lição de solidariedade, o 15º Leilão Pro Vida em favor do Hospital de Câncer de Barretos, tão corretamente chamado a partir de agora de “Hospital do Amor”, já é sucesso antes mesmo da sua realização, que será no domingo, a partir das 11 horas da manhã no Tatersal de Leilões da Alta Leilões, na Rodovia MT 208, saída para Paranaíta próximo ao IFMT.

A mudança deu-se em função das condições das condições de acesso ao tatersal do Sindicato Rural, aonde seria realizado originalmente o leilão. Se bem que, aonde acontecerá, Alta Leilões, é ambiente altamente propício e com toda a infraestrutura necessária para a realização desta grande festa de solidariedade.

E por falar em solidariedade, o que Alta Floresta faz, representada por centenas de pessoas que trabalham voluntariamente, desde equipe de churrasco, equipes que servem as mesas, pessoas que preparam o ambiente, até os peões do manejo, ou os organizadores de uma forma geral, é algo para ser comemorado e enaltecido. É uma lição de doação maravilhosa. São empresários, produtores rurais, pecuaristas, agricultores, profissionais liberais, trabalhadores, professores, servidores públicos, é muita gente imbuída no mesmo espírito, de ajudar a pessoas que sequer conhecem, afinal, o dinheiro arrecadado é enviado à Barretos – SP e serve para ajudar a custear os atendimentos feitos para pessoas de todas as cidades brasileiras, é ou não uma forma de doar, sem saber a quem?

A lição de solidariedade se completa com a participação, no dia, de pessoas que mui9tas vezes sequer têm gado, mas compram, redoam e saem felizes porque fizeram a sua parte neste evento maravilhoso que é o Leilão Pro Vida.

A todos os envolvidos, capitaneados neste ano pelo presidente Valmir Barbosa e pelo diretor de arrecadação do Hospital do Amor, para a região de Alta Floresta, Décio Kynast, nosso desejo de que tudo aconteça com a mesma alegria dos anos anteriores e que os objetivos sejam amplamente alcançados.

O sucesso, como disse no início, já é uma realidade, falta agora apenas a concretização de mais este evento beneficente maravilhoso.