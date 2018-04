Saúde: Vacinas contra a influenza estão disponíveis nas UBS’s apenas para grupos prioritários

Bruno Felipe da reportagem

Começou no dia 23 de abril a 20° Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza – o vírus da gripe. Em Alta Floresta, a primeira remessa da vacina já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, sendo elas: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, professores das redes públicas e privadas, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais do sistema prisional e também os detentos.

Pessoas com doenças crônicas (como o diabetes) e outras condições clínicas especiais também devem receber a vacina, mas neste caso, é preciso apresentar uma prescrição médica no posto de saúde. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) devem procurar os postos de saúde em que estão registrados para ganhar a dose, sem a necessidade de receita. Neste ano, estará disponível aos postos de saúde públicos o produto trivalente, que protege contra três tipos do vírus: o H1N1, o H3N2 e uma linhagem do tipo B (Victoria e Yamagata); O produto já é suficiente para evitar a grande maioria dos casos.

De acordo com a enfermeira responsável pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Santos, a estimativa é de vacinar aproximadamente 12 mil indivíduos dentro dos grupos prioritários em Alta Floresta. “Os enfermeiros estão fazendo deslocamento as escolas, eles estão cumprindo um cronograma estratégico dos grupos pequenos, no qual eles fizeram um levantamento quantitativo e receberam as doses específicas a essa quantidade”, disse a enfermeira em entrevista ao Jornal O Diário. Ela informou que no dia 12 de março (sábado) será o dia ‘D’, data de mobilização nacional onde todos os postos de saúde do país estarão abertos para atender toda a demanda que compreende os grupos prioritários. A vacinação contra a influenza é anual, devido às mudanças das características dos vírus influenza consequentes da diversidade do código genético a cada ano.

A campanha deste ano irá até o dia 01 de junho. Fernanda ressaltou que a partir do momento que termina o período estipulado aos grupos prioritários, eles abrem à população em geral, “Mas inicialmente dentro desse período prioritário de vacinação, nós temos que atingir a meta destes grupos, então nós não abrimos a população em geral por enquanto”, concluiu a enfermeira.