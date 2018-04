Perícias médicas do INSS estão sendo reagendadas devido à licença do médico perito

Bruno Felipe da reportagem

A reportagem do Jornal O Diário foi informada de que o médico que realiza pericias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Alta Floresta, não está realizando atendimentos na unidade. Procuramos o órgão nesta quinta-feira 26, afim de confirmar a informação e de acordo com funcionários, o atual médico está de licença médica. Segundo eles, as consultas foram remarcadas para quando o médico voltar as atividades, previsto para ocorrer já na próxima segunda-feira 30.

Conforme fomos informados, o médico havia se afastado na segunda semana do mês de abril, ficando de licença por 15 dias. As perícias realizadas no INSS são para a concessão de benefício, em função de doença que impeça o servidor de trabalhar ou que possa prejudicar a saúde em razão do trabalho ou função efetuada. Vale ressaltar que a perícia não é uma consulta ou exame médico, sendo que sua atividade só pode ser realizada por um médico perito.