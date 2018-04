FADAF: entrega alimentos arredados na campanha de Doação de Sangue

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação

No dia 12 de abriu formam entregues na Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue – UCT de Alta Floresta os alimentos arrecadados durante a Campanha de Doação de Sangue que aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de abril no Salão Nobre da FADAF. Acadêmicos da FADAF e da FAF prestaram sua solidariedade participando da Campanha. O sangue doado teve como destino a Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue – UCT de Alta Floresta.

A entrega foi realizada pela Coordenadora do Curso de Administração da FAF, Profª Mestre Mariana Emidio Oliveira Ribeiro que estava acompanhada do acadêmico do primeiro Semestre de Administração Guilherme Oliveira Viana. Os produtos arrecadados foram recebidos pela Enfermeira Camila Tiesse e pela Enfermeira Chefe da UCT Thais Tavares.

Mais uma vez a Coordenadora de Administração, Professora Mariana Emídio agradeceu a todos que participaram da Campanha: acadêmicos e acadêmicas, todos os coordenadores e professores da FADAF e da FAF , em especial, a Equipe da UCT- AF por intermédio da enfermeira chefe Thais Tavares.