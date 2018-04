Braço humano é encontrado por pescadores boiando no Rio Teles Pires

Da reportagem do Jornal O Diário

Na manhã desta sexta-feira 27, pescadores encontraram um braço humano boiando as margens do rio Teles Pires no município de Alta Floresta e acionaram as autoridades.

Informações recebidas pela reportagem do Jornal O Diário, são de que as Polícias Militar e Civil com o apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar se deslocaram até o local ainda no período da manhã para averiguar a situação e posteriormente, começar as buscas pelo restante do possível corpo.