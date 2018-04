Unemat-Campus Alta Floresta divulga programação alusiva aos 40 anos da universidade em MT

Bruno Felipe com Assessoria

Em comemoração aos 40 anos de existência, a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) realizará diversas atividades e festividades no decorrer do ano de 2018. A diretoria do Campus de Alta Floresta divulgou o cronograma das atividades que serão realizadas no município e convidou à população para prestigiar o aniversário comemorado no dia 20 de julho. A proposta da reitoria é que as comemorações sejam espalhadas por todo o Estado com alguma atividade especial em todos os locais em que a sociedade é beneficiada diretamente com a presença da Instituição.

Somente na cidade de Alta Floresta a Unemat já possui 25 anos de histórias, conquistas e muitos desafios. A partir de hoje 26/04, as atividades se iniciaram com o plantio de uma árvore em cada uma das unidades no município, para marcar essa data especial.

Confira a programação completa: no dia 26/04 ocorrerá o plantio da árvore símbolo (chuva de ouro- Cassia fistula L.) em local de destaque do Campus, além do plantio de mudas de árvores no entorno do Campus II a partir das 16h; no dia 28/04, os acadêmicos participarão da Caminhada do Autismo a partir das 07:30h; nos dias 02 à 05 de Maio, será realizado uma roda de conversa com professoras que atuam com alunos autistas na Educação básica e depoimentos de mães de alunos autistas, além de uma palestra sobre os direitos dos autistas.

No dia 05/05, ocorrerá um mini-curso de fotografia que será ofertada a toda comunidade e em especial aos estudantes do 3º ciclo do ensino fundamental e ensino médio, e aos profissionais da educação; no dia 17/05 – Exposição do Conhecimento, onde os alunos irão expor a produção acadêmica resultado de seus projetos de pesquisa e/ou extensão; no dia 22/05 – Exposição de material sobre a memória do Campus: Fotos, documentos e objetos, além disso será oferecido um Coffee break e o dia encerrará com o descerramento de placa; no dia 23/05, será realizado testes rápidos através do Programa Saúde da Família – PSF5; 24/05 – Seminário local da Unemat +40; 25/05 Mini-cursos por GT.

Nos dias 04 e 05/06 – Seminário de Educação; no dia 13 de junho ocorrerá uma solenidade na Câmara Municipal em comemoração aos 40 anos da Unemat de serviços prestados a toda sociedade; 15/06 – Sarau Cultural; no dia 23/06 será realizado a tradicional Festa Junina; no dia 30/06 será realizado um passeio ciclístico com toda comunidade acadêmica da Unemat, alunos das escolas públicas e particulares; no dia 06/07, a partir das 19:30h acontecerá o I Concurso de fotografia promovido pela Unemat e ficou apenas a data de realização do baile ‘Retrospectiva Unematiana’ a ser definido.