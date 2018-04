Secretário de Transito afirma que semáforo estava funcionando normalmente na hora do acidente no setor Industrial

Bruno Felipe

Na matéria vinculada na edição desta terça-feira 24 no Jornal O Diário, mostramos que uma moto XTZ se chocou na lateral de um veículo EcoSport, após o condutor da motocicleta ‘furar o sinal vermelho’ no semáforo do setor Industrial; os ocupantes da moto tiverem ferimentos graves, sendo que a passageira sofreu fratura na perna esquerda. Segundo informações, um problema de sincronização no conjunto semafórico do cruzamento pode ter ocasionado o acidente.

Em entrevista para uma TV Local de Alta Floresta, a passageira da motocicleta, esposa do condutor, assegurou que o sinal estava aberto para ela e o marido, e por isso afirma que não furaram o sinal. “Estão falando que o sinal estava vermelho pro Wesley, que ele travessou o sinal vermelho, mas não foi isso que aconteceu não (…) o sinal estava aberto pra nós, nós não estávamos bêbados, nem doido, nem louco e nem drogado não, o povo está falando que ele atravessou o sinal, mas o sinal estava aberto, tem que vê o semáforo lá, por que o semáforo do (estabelecimento comercial) não está funcionando direito”, relatou a passageira.

A reportagem do Jornal O Diário procurou o Secretário de Trânsito de Alta Floresta Messias Araújo, responsável pela manutenção dos semáforos e ele admitiu que o semáforo daquela localidade está sim com problemas, mas os agentes de trânsitos que atenderam a ocorrência verificaram e assentiram que o semáforo estava funcionando normalmente na hora do acidente. Segundo Messias, nas imagens de segurança que registraram o momento do acidente, é possível verificar que outros veículos também estavam em movimento após o EcoSport seguir viagem. Para ele, o acidente ocorreu devido a falha do próprio condutor “O semáforo estava funcionando no momento do acidente e a motocicleta, pelo atrito que a gente verificou no veículo, a motocicleta ficou praticamente destruída; A gente verificou-se que o cidadão estava em alta velocidade e não deu tempo de parar”, disse o secretário.

Messias informou que já está sendo feito um levantamento para trocar todos os controladores dos semáforos do município; os semáforos estão em funcionamento há cerca de 6 anos “Nós vamos fazer um levantamento em todos os conjuntos semafóricos e o que for necessário nós vamos troca-los”, disse ele frisando que a troca já está na fase burocrática, sendo esperado apenas a montagem de uma licitação. Segundo Messias, as fiscalizações nos pontos dos conjuntos semafóricos acontecem periodicamente por parte dos agentes de trânsito. Ele alertou aos condutores que se avistarem algum semáforo com defeito nas ruas e avenidas do município, que façam a reclamação via 153 para que a equipe da Secretaria de Trânsito Municipal possa realizar o reparo do equipamento.