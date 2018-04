Redução de Acidentes: Alta Floresta adere ao ‘Movimento Maio Amarelo’

Bruno Felipe

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) lançou nesta terça-feira 24, o ‘Movimento Maio Amarelo’ com uma programação intensa visando conscientizar e reduzir os altos números de acidentes de trânsito em todo o Estado. Esse ano o movimento terá como tema central ‘Nós Somos o Trânsito’, atingindo simultaneamente 35 municípios mato-grossenses.

‘Maio Amarelo’ surgiu com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A ideia é mobilizar diversos segmentos como órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para discutir o tema. Em Alta Floresta, o movimento também será realizado em parceria com a Secretaria de Trânsito Municipal. De acordo com o secretário Messias Araújo, ficou definido o dia 09 de maio (quarta-feira) como sendo o dia ‘D’ para uma grande ação educativa que será realizada nas principais avenidas do município.

“Não precisa estar conosco nas ruas mas que acate a nossa orientação, quando for abordado no trânsito que pegue os seus panfletos, que vá para casa passe para os seus filhos, para os seus familiares e vizinhos, a importância dessa campanha e que reflita sobre as suas atitudes no trânsito, porque futuramente pode ocasionar algum acidente e ai recordar da campanha que nós fizemos justamente para alertar e pra conscientizar o jeito que se comporta no trânsito”, disse Messias em entrevista ao Jornal O Diário.

Atualmente o estado de Mato Grosso possui uma frota com pouco mais de 2 milhões de veículos e os registros de acidentes ainda preocupam. De acordo com um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado, apenas em 2017 foram registradas mais de 23 mil ocorrências de trânsito entre carros e motocicletas. Conforme o secretário, entre os anos de 2015 e 2017, Alta Floresta registrou redução no número de vítimas no trânsito, mas foi identificado aumento significativo no começo deste ano.

“Desse ano para cá a gente tá percebendo que o trânsito está vitimando as pessoas e isso está nos preocupamos muito, porque nós tivemos dois anos, digamos assim, uma trégua; No dia a dia as pessoas estão abusando da velocidade e estão se mutilando no trânsito”, disse Messias ressaltando que serão realizadas algumas blitzes educativas em escolas, bares, restaurantes e em grandes empresas para fomentar as atitudes a serem tomadas no trânsito. Além disso, em alguns pontos da cidade será fixado o laço amarelo e a iluminação em pontos estratégicos serão expostas também em cor amarela.

Vale ressaltar que o ‘Maio Amarelo’, é um movimento e não uma campanha, ou seja, cada cidadão, entidade ou empresa pode utilizar o laço do ‘Maio Amarelo’ em suas ações de conscientização tanto no mês de maio quanto, na medida do possível, durante o ano inteiro.