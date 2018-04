Prefeitura de Nova Monte Verde realizou 27 procedimento cirúrgicos neste final de semana

Neste final de Semana, dia 21 de Abril, a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde através da Secretaria de Saúde realizou um mutirão de pequenas cirurgias de baixa complexidade. Á comando do Doutor Pedro foram realizadas 27 procedimento cirúrgicos, uma ação que deu agilidade, reduzindo as filas de espera.

Ao encontrar o Secretário de Saúde, Manoel Zufino, na Unidade de Saúde uma das pacientes, que estava para ser atendida no mutirão, aproveitou a oportunidade para parabenizar os trabalhos desenvolvidos na Secretaria. Segundo a mesma, no pouco tempo que está residindo no município foi muito bem atendida com agilidade nos procedimentos, ressaltou também que Nova Monte Verde se destaca perante outros município.

Manoel ficou muito feliz com o reconhecimento da paciente e afirmou que está trabalhando para melhorar ainda mais a qualidade da saúde do município e tudo isso se dá a boa gestão da prefeita Bia e o comprometimento de toda a sua equipe, que é formada por grandes profissionais. (Asessoria)