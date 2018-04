Assistência Social fará atualização do BPC no Cadastro Único

Carlos Alberto de Lima/Prefeitura de Alta Floresta

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Alta Floresta está convocando os deficientes que recebem o benefício da Prestação Continuada (BPC) para que façam a atualização da inscrição no Cadastro Único e não corra o risco de perderem o direito de receber o benefício. As pessoas com deficiência que são beneficiárias do BPC e ainda não estão inscritas no Cadastro Único poderão se inscrever, em um dos CRAS do município.

Lembrando que o beneficiário do BPC é aquele que não recebe o 13º Salário, a Secretaria informa que o horário de atendimento dos CRAS Conviver e CRAS Casa da Família é das 7 às 11 horas e das 13 as 17 de segunda às quintas-feiras e das 7 a 11 horas as sextas-feiras.

Para facilitar o atendimento que terá início a partir de 02 de maio, os CRAS estarão atendendo prioritariamente os beneficiários do BPC deficientes que fazem aniversário nos meses de janeiro, fevereiro e março.

A Secretaria ressalta ainda para todos os usuários do Bolsa Família que as pesagens e vacinações já estão sendo feitas nos postos de saúde de sua abrangência.

Necessário que se apresente a documentação no original do RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Holerite, Certidão de Nascimento ou Casamento, Comprovante de Endereço, Número do NIS, Declaração Escolar e CPF da Criança.