TIRO E QUEDA – 24.04

Teve início na metade da ultima semana e deve ser incrementado de agora para a frente, as obras de instalação do atacado Machado, que será edificado na entrada da cidade, nas proximidades da rodoviária de Alta Floresta, com potencial de se transformar num “cartão de visita”, por sua localização e pela grandiosidade do empreendimento.

O atacadão Machado, além de gerar dividendos para o município, vai gerar emprego e renda para uma parcela significativa da sociedade, além de servir de apoio para os pequenos comerciantes que necessitam de adquirir seus produtos e repassa-los ao varejo. É um grande investimento e é seguramente um grande avanço que estamos vivenciando.

Ao mesmo passo que o Machado está se estabelecendo, ontem tivemos informações de outros dois empreendimentos grandiosos, um que já está na “reta final” de planejamento e a qualquer momento será anunciado, que é a construção do primeiro arranha-céu de Alta Floresta, um prédio de 16 andares bem na área central. O empreendimento é aguardado com muita expectativa e deve ser anunciado em no máximo um mês.

O segundo empreendimento do qual tivemos informações neste início de semana é da empresa “Havan”, que estuda a possibilidade de instalar em nossa cidade uma de suas lojas. Havan é hoje uma das maiores (se não a maior) lojas de departamento do País. O interesse da Havan é na aquisição de uma área de no mínimo 30 mil m², com capacidade de construir um prédio nos moldes dos que são construídos em sua rede de lojas. Vamos ficar na torcida.

E pensar que a Havan já era para ter sido construída em Alta Floresta, mas dificuldades políticas impediram a empresa de se instalar em Alta Floresta. Mas é assim mesmo, tem gente que pras eles, “quanto pior melhor”, a história vai dando jeito nestes…

Mudando de assunto…

Já começaram os preparativos para as festividades do aniversário de Alta Floresta. A realização do desfile cívico, é apenas “um detalhe” para as festividades, já que o maior desafio mesmo está em dar uma repaginada principalmente na área central de Alta Floresta. E não se trata “apenas” de fazer uma operação tapa buracos, mas sim de trabalhar com a limpeza er organização que deixou muito a desejar nos últimos meses. O desafio da prefeita interina Néia Munhoz é muito grande, mas ao que parece é passível de ser realizado, vez que a sua equipe vem atuando de maneira organizada e até animada com o desempenho dos primeiros dias de Néia como prefeita da cidade.

Nós aqui ficamos na torcida para que de fato as coisas andem conforme o interesse da população e, claro, da administração pública, afinal, o bem comum é o que se deve perseguir.