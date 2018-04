TEAF promove oficina de teatro para crianças; Inscrições já estão abertas

Bruno Felipe

O Teatro Experimental de Alta Floresta convida as crianças altaflorestenses para participarem da nova oficina ofertada pelo grupo intitulado ‘Jogos Teatrais para Crianças’. A oficina será realizada no próximo dia 28 de abril, nas dependências do Teatro Experimental, localizado na Perimetral Rogério Silva, n° 3747, próximo à Rua do Araújo. Nesta edição, a oficina será voltada exclusivamente para crianças de 8 a 11 anos de idade.

A oficina de Iniciação Teatral será conduzida pelos atores do Teatro Experimental Gean Nunes e Cassiane Leite das 09:00 às 11:00 horas e das 15:00 às 17:00 horas, de forma gratuita. As inscrições já estão abertas e são limitadas em um total de 25 vagas. Os participantes poderão se inscrever somente pela internet por meio do link http://bit.ly/oficinacrianca.

A oficina tem como objetivo apresentar elementos do teatro integrando dinâmicas com jogos e músicas. As crianças trabalharão concentração, espontaneidade, criação em grupo e vão conhecer as diversas funções que envolvem a montagem de um espetáculo teatral. Esta atividade também integra o Projeto Ponto de Cultura Espaço Cultural TEAF que conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Ministério da Cultura.