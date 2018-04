Mulher encontrada morta carbonizada em MT estava grávida de gêmeos, aponta necropsia

Exame apontou que ela estava grávida de gêmeos e que a gestação estava no início. Corpo da mulher foi encontrado em chamas por um catador de lixo.

A mulher que foi encontrada morta com o corpo carbonizado, no sábado (21), em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, estava grávida de gêmeos. Foi o que apontou o exame de necrópsia feito por um médico legista no Instituto Médico Legal (IML).

A vítima, que teria entre 25 a 30 anos, ainda não foi identificada. O exame apontou que ela estava grávida de gêmeos, mas que a gestação ainda estava no início.

O corpo foi encontrado na região do Jardim Europa, num local conhecido como ‘Eco Ponto’, criado pela prefeitura para receber materiais de descarte. A região é chamada de Estrada do Ararão.

A Polícia Militar foi acionada por um catador de lixo que viu o corpo ainda em chamas sobre um tablado de madeira. A Polícia Civil investiga o caso, mas nenhuma pessoa foi presa até o momento.

O corpo da vítima ainda não foi identificado e está no IML de Tangará da Serra. Também não há informações sobre familiares ou denúncia de alguma pessoa, com as mesmas características, que esteja desaparecida na cidade.(G1/MT)