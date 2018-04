Grupo Machado inicia construção do novo atacadão em Alta Floresta; ‘HAVAN’ pode ser a próxima à ser construída no município

Bruno Felipe

Deu início nesta semana as obras para a construção da unidade da rede mercadista do grupo Machado em Alta Floresta. as estruturas podem ser vistas entre o Terminal Rodoviário e o Residencial Amarilis, na avenida Ariosto da Riva, local onde será edificado o empreendimento. Um caminhão e duas máquinas do tipo PC (Pá Carregadeira) estão sendo utilizados para fazer o aterramento do espaço para que assim as estruturas possam começar a serem erguidas. As primeiras conversações para a instalação da rede no município foram iniciadas no ano de 2013. A rede, que se instalou no estado na década de 70, possui sete lojas, a de Alta Floresta será a oitava do ramo.

O novo empreendimento em Alta Floresta será na modalidade Atacadão, com expectativa de geração de empregos e renda. A reportagem do Jornal O Diário tentou contato com os responsáveis pela obra, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos respostas. Também procuramos a atual Secretária de Meio Ambiente Célia Castro, mas devido ter entrado na pasta recentemente, a secretária não pode nos fornecer maiores informações sobre construção do empreendimento. Elsa Lopes, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Alta Floresta (CDL) e também ex secretária de Meio Ambiente havia feito reuniões com os responsáveis do Grupo Machado e segundo ela, a geração de empregos e expansão do município são algumas das expectativas a serem alcançadas. A obra iniciada na segunda quinzena de abril de 2018 não tem previsão de término.

De acordo com informações repassadas para a reportagem do Jornal O Diário, outra grande rede de varejo pretende abrir uma filial no município de Alta Floresta. Conforme a informação que obtivemos, uma equipe da empresa ‘HAVAN’ esteve no município afim de sondar prováveis áreas para a construção de uma nova loja na cidade. A empresa, cuja matriz está instalada em Brusque, no estado de Santa Catarina é conhecida pelas suas imponentes lojas com fachadas similares à da Casa Branca e pelas réplicas da Estátua da Liberdade instaladas na frente da maioria das suas filiais. A Havan comercializa artigos nacionais e importados no atacado e no varejo. Não houve confirmação por parte da Secretaria de Desenvolvimento do município, mas as informações que obtivemos dão conta que, de olho no desenvolvimento, a vinda da filial é sim provável.