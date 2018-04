UHE São Manoel entrega escola e posto de saúde na Agrodito e comunidade comemora

Da reportagem do Jornal O Diário

O ditado popular, “a união faz a força”, seguramente é a melhor maneira de traduzir o momento vivido pelos proprietários de terras da Gleba São Benedito, que está localizada em dois municípios de estados diferentes, Paranaíta – MT e Jacareacanga – PA. Na sexta-feira, 20, o Jornal O Diário acompanhou, com exclusividade, a entrega de uma escola, um posto de saúde e uma patrulha mecanizada, que foram obtidos com recursos de compensação das obras da Usina São Manoel. O investimento ultrapassa a casa dos 4,3 milhões de reais (2,3 para escola e posto de saúde e o restante para a patrulha mecanizada). Os benefícios ainda são maiores se contabilizados os valores que estão sendo investidos na linha de transmissão de energia para atender exclusivamente à localidade, mais de 22 milhões de reais. Tantas conquistas, deixaram os integrante das Agrodito – Associação dos Agricultores da Gleba São Benedito, mais do que satisfeitos. “A gente se sentia meio órfão, aqui é Jacareacanga, mas fica mil e quatrocentos quilômetros da sede, aqui nós somos moradores de Paranaíta, eleitores de Paranaíta, então ficava aquele jogo de empurra empurra, agora parece que o pessoal está assumindo e agora nós vamos tentar trabalhar e continuar a dar sequencia no andamento da comunidade aqui”, afirmou Tuca.

A escola irá atender cerca de 30 alunos e está equipada com duas salas de aulas climatizadas, biblioteca, cozinha, alojamento que atenderá tanto aos profissionais de educação como de saúde, quadra poliesportiva, campo de society, sistema próprio de geração de energia (grupo gerador), dentre outros benefícios. A patrulha que ficará a disposição da Agrodito, é composta por dois caminhões basculantes, um caminhão com prancha e duas pás carregadeiras (estas adquiridas anteriormente).

A Usina São Manoel começou a ser construída em 2017. Os moradores da Agrodito iniciaram as primeiras tratativas com diretores do empreendimento, mas não chegavam à um resultado que agradasse à comunidade. “O maior impacto era aqui, as obras de compensação iam todas para Jacarecanga (sede), não era justo”, destacou Tuca. Foi quando os agricultores resolveram “endurecer” as negociações e bloquearam a passagem de veículos e máquinas para a construção da Usina São Manoel forçando o diálogo. Foram necessárias algumas viagens à Jacareacanga para negociar diretamente com o prefeito local, Raimundo Batista Santigado. O ponto alto foi a decisão, há cerca de um ano, pela construção das obras de compensação, que para Tuca, a qualidade ficou acima até do que eles imaginavam. “Realmente foi caprichado por parte da São Manoel, o carinho com que eles dedicaram ao projetar e executar esta obra e agora mais difícil do que conquistar, é manter isso aí, agora a gente conta com o apoio das prefeituras de Jacareacanga e Paranaíta pra dar manutenção e seguir esse aqui”, afirmou o presidente da Agrodito.

Presentes à inauguração, que foi toda conduzida pela equipe da UHE São Manoel, o prefeito de Jacarecanga Raimundo Batista Santigado e o representante do prefeito de Paranaíta Tony RUfatto, secretário de educação Assis Frizon, disseram que o grande desafio agora seria a manutenção da escola e do Posto de Saúde da Agrodito. “Hoje pra nós é um privilégio a gente ter estes empreendimentos que contribuiu muito para que nós pudéssemos atender as necessidades não só da Gleba como de outra comunidades dentro do município”, disse o prefeito de Jacaraeacanga, Raimundo, ao mesmo tempo em que afirmou que pretende ampliar a parceria com Paranaíta para facilitar o atendimento também na área da saúde. “Nós já temos uma parceria na área da educação, vamos sentar com Jacareacanga, mas eu espero que eles queiram também procurar uma parceria com Paranaíta no âmbito da saúde, também pra buscar o melhor caminho para esta população”, afirmou o secretário de saúde Assis Frizon.

O advogado Thiago Reis, que assessorou a Agrodito nas negociações com a UHESM e as prefeituras de Jacareacanga e Paranaíta, teve sua atuação enaltecida tanto pela associação quanto pelos representantes da empresa e das prefeituras e mostrou-se entusiasmado com o resultado obtido. “è a realização de um sonho deles e a gente fica, de minha parte, muito agradecido pela confiança que eles tiveram em nós e ficamos muito satisfeitos em ver que a comunidade tem um belo start agora pra poder dar a sequencia nos próximos objetivos, já que esse é só o começo”, comemora o advogado.