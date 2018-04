Reta Final: Carreata em alusão ao 15° Leilão Pró Vida será realizada hoje

Bruno Felipe

Será realizada hoje a partir das 17 horas, uma carreata em alusão ao 15° Leilão Pró Vida que acontecerá no dia 29 de abril. A carreata sairá da praça da Igreja Matriz e fará um percurso pelas principais avenidas de Alta Floresta. A iniciativa da Comitiva do Bem visa sensibilizar e convidar a população para o 15º Leilão Pró Vida, que tem como principal objetivo arrecadar fundos para o Hospital de Câncer de Barretos.

Atualmente, existe uma tenda junto a Igreja Matriz para que as pessoas possam depositar sua doação espontânea e até o dia do evento, será realizado a venda de camisetas personalizadas no mesmo local. O 15° Leilão acontecerá no Tatersal do Parque de Exposições em Alta Floresta, com previsão de início as 12:00 horas. Toda arrecadação será destinada ao agora chamado Hospital do Amor (popularmente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos) para que seja possível realizar a manutenção dos serviços e melhorar a qualidade do atendimento médico de pessoas que tratam da doença.

O coordenador do Hospital de Câncer de Barretos em Alta Floresta Dércio Kinast e toda a Comitiva do Bem, convidam a população em geral para participar desta carreata rumo à reta final do tão esperado evento.