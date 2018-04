Prefeitura divulga atendimento dos Serviços Conveniados

Carlos Alberto de Lima/Assessoria Prefeitura Municipal

Comunicado dirigido aos contribuintes e produtores rurais informa que a Unidade de Serviço Conveniada/ Secretaria da Fazenda e o CAE – Centro de Atendimento Empresarial, estão atendendo no prédio da Prefeitura desde o dia 18 de abril.

Estão sendo prestados serviços de atendimento da Secretaria de Fazenda (SEFAZ) como Abertura de Inscrição de Produtor Rural Simplificada, Taxas do DETRAN, Taxas do INDEA.

O Centro de Atendimento Empresarial (CAE) oferece a Abertura de Inscrição para o Micro Empreendedor Individual (MEI), Declaração do Imposto de Renda que no caso do Microempreendedor vai até 30 de maio, e a Solicitação de Alvará.