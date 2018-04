Campanha de vacinação contra gripe começa no dia 23 de abril

Bruno Felipe com Agência Brasil

Dará início no próximo dia 23 de abril a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe em todo território brasileiro. O período de vacinação vai até o dia 1° de junho. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a imunização vai assegurar a proteção contra os três subtipos do vírus de maior incidência: H1N1, H3N2 e Influenza B. O objetivo da campanha é atuar no período de maior propagação do vírus que é na transição entre o outono e o inverno. A meta deste ano é vacinar 54 milhões de pessoas. Para tanto, foram adquiridas cerca de 60 milhões de vacinas.

A iniciativa será voltada principalmente para idosos, gestantes, crianças com idades entre seis meses e cinco anos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, puérperas (mulheres cujo parto ocorreu há até 45 dias) adolescentes e adultos privados de liberdade. Até o dia 7 de abril, de acordo com o ministério, haviam sido contabilizados 286 casos de gripe e 28 mortes no país.

42 casos suspeitos de influenza foram notificados em Mato Grosso no período entre janeiro e abril de 2018. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). De acordo com o levantamento, desse total, estão em acompanhamento e sob a investigação 21 casos suspeitos de gripe influenza com o vírus H3N2, que já circulou nos Estados Unidos e agora está no Brasil. Das 42 notificações, oito pessoas morreram, sendo que um dos óbitos foi causado pelo vírus H1N1 em Cuiabá.

O subtipo H1N1 provocou 117 casos e 16 óbitos e o H3N2, 71 casos e 12 mortes no país. A gripe é causada pelo vírus influenza e entre os sintomas que provoca estão febre alta, dor muscular, dores de cabeça e na garganta e coriza.