Secretaria de Saúde realizou a terceira edição da Caminhada Alta Floresta Saudável

Bruno Felipe

Foi realizada na manhã desta quinta-feira 12, a terceira edição da caminhada Alta Floresta Saudável, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde que ocorreu no último dia 7 de abril. Idealizada pela Secretaria de Saúde do município, por meio do Departamento da Atenção Básica coordenado pela enfermeira Ligia T. Piton, a caminhada recebeu cerca de 120 pessoas, dentre elas, funcionários do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) com educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, agentes comunitários, alguns enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde do município e os grupos de atividades físicas, onde a maioria são formados por pessoas da melhor idade.

A caminhada iniciou por volta das 07:00 horas, com saída em frente à Central de Operações da Policia Militar. A princípio, foram realizados procedimentos de orientação aos participantes, como alongamentos, verificação de pressão arterial, orientações nutricionais, e um delicioso café da manhã foi oferecido para dar início ao percurso que ocorreu por toda a Avenida do Aeroporto. “É um dia bem importante pra conscientizar mesmo a importância da gente cuidar desse outro lado o nosso bem estar, e nada como uma caminhada que é grátis, e que se todo mundo fizesse 40 minutos todos os dias, já iria prevenir várias doenças cardiovasculares”, disse a enfermeira Ligia em entrevista ao Jornal O Diário.

Ela ressaltou que, no ano de 2017, o município de Alta Floresta teve um alto índice de mortes por doenças cardiovasculares “A nossa população tem que ficar atenta a pressão, a hipertensão arterial, o diabetes, problemas do coração e nada melhor do que uma atividade física para ajudar na prevenção e promoção de saúde”, disse a enfermeira.

As pessoas que desejam participar de algum grupo de atividades físicas no município, é necessário ir em alguma UBS mais próxima do seu bairro e realizar o pedido junto a equipe de saúde “Quem ainda não participa de um grupo de atividade física que é realizado pelo NASF, procure uma Unidade Básica de Saúde pra ter maiores informações de onde que está sendo feito esse grupo de atividade física, nós temos dois educadores físicos no NASF pra fazer essa atividade diária com a população”, concluiu a enfermeira.